Advertising

CorriereQ : Industria: Csc,rallenta nel IV trimestre, ma resta crescita - fisco24_info : Industria: Csc,rallenta nel IV trimestre, ma resta crescita: Variazione acquisita +0,2% dopo +1,5, +1,2 e +1,0% pre… - DividendProfit : Industria: Csc,rallenta nel IV trimestre, ma resta crescita – Economia -

Ultime Notizie dalla rete : Industria Csc

Agenzia ANSA

Una fine d'anno in crescita per l'italiana, ma più lenta che nei mesi precedenti. Per fattori fisiologici dopo la forte ripresa del 2021, ma anche a causa di "fattori limitativi della produzione, quali la scarsità di alcune ...L'del cinema e dell'audiovisivo sarà uno dei settori trainanti della crescita economica ... L'INVENZIONE PIÙ BELLA, l'iniziativa con cui il? Cineteca Nazionale, con il sostegno del ...(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Una fine d'anno in crescita per l'industria italiana, ma più lenta che nei mesi precedenti. Per fattori fisiologici dopo la forte ripresa del 2021, ma anche a causa di "fattori ...“Nashville” di Robert Al­tman. A Roma, dal 6 dicembre 2021 al 29 giugno 2022, XX Secolo. L’invenzione più bella, la rassegna promossa da CSC – Cineteca Nazionale con il ...