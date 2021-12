Il grande concerto all'Arena di Verona in omaggio a Battiato diventa doppio cd (Di sabato 4 dicembre 2021) di Giordano Casiraghi Sarà bello seguire la puntata che andrà in onda mercoledì 5 gennaio sul terzo canale Rai con la conduzione di Pif, ma intanto quel lungo concerto all'Arena di Verona del 21 ... Leggi su globalist (Di sabato 4 dicembre 2021) di Giordano Casiraghi Sarà bello seguire la puntata che andrà in onda mercoledì 5 gennaio sul terzo canale Rai con la conduzione di Pif, ma intanto quel lungoall'didel 21 ...

Advertising

OLGA_LFPL : RT @ilvoloversinte: A grande richiesta @ilvolo arriva per la prima volta in concerto al Millennium Amphiteatre di Dubai,Progetto Speciale d… - tanzistefania2 : RT @ilvoloversinte: A grande richiesta @ilvolo arriva per la prima volta in concerto al Millennium Amphiteatre di Dubai,Progetto Speciale d… - PortiusPaula : RT @ilvoloversinte: A grande richiesta @ilvolo arriva per la prima volta in concerto al Millennium Amphiteatre di Dubai,Progetto Speciale d… - Francescaglossy : RT @globalistIT: Il concerto sarà anche trasmesso su Rai 3 il 5 gennaio - ilvoloversinte : A grande richiesta @ilvolo arriva per la prima volta in concerto al Millennium Amphiteatre di Dubai,Progetto Specia… -