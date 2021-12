Il Barcellona di Xavi perde in casa col Betis: gol preso in contropiede da calcio d’angolo (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Barcellona di Xavi perde su gol preso in contropiede da calcio d’angolo. È arrivata abbastanza presto la prima sconfitta della nuova gestione del club catalano. Il Barcellona ha perso in casa 1-0 col Betis Siviglia che peraltro era già quattro punti avanti in classifica e adesso si è portato a più sette. Vittoria tutto sommato meritata. Il Barcellona ha fatto pochissimo, ha sonnecchiato a lungo e poi ha avuto qualche sussulto. Poca roba. Il gol decisivo di Juanmi è arrivato al 79esimo: ripartenza nata su calcio d’angolo del Barcellona. Il pallone è stato recuperato in presa alta dal portiere Rui Silva, tre tocchi e il Betis è andato ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 dicembre 2021) Ildisu golinda. È arrivata abbastanza presto la prima sconfitta della nuova gestione del club catalano. Ilha perso in1-0 colSiviglia che peraltro era già quattro punti avanti in classifica e adesso si è portato a più sette. Vittoria tutto sommato meritata. Ilha fatto pochissimo, ha sonnecchiato a lungo e poi ha avuto qualche sussulto. Poca roba. Il gol decisivo di Juanmi è arrivato al 79esimo: ripartenza nata sudel. Il pallone è stato recuperato in presa alta dal portiere Rui Silva, tre tocchi e ilè andato ...

