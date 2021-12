“Idiota | sei una iena” GF Vip 6 | lite tra le concorrenti | i vip costretti a dividerle

(Di sabato 4 dicembre 2021) Colpi di scena nell’ultima puntata serale del GF Vip 6 andata in onda venerdì 3 dicembre. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, con opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, è iniziato ormai da quattro mesi e le dinamiche all’interno della casa sembrano abbastanza chiare. Tra temi trattati dal conduttore non poteva mancare il triangolo tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. I primi duedel Grande Fratello Vip, la terza, invece, è la moglie dell’attore di Centovetrine, che per l’ennesima volta ha dovuto affrontare un nuovo avvicinamento tra il marito e la concorrente del GF Vip 6 con tanto di dichiarazione d’amore. Delia Duran ha preferito non entrare nuovamente in casa e non ha accettato neanche l’invito di parlare al telefono con il marito. GF Vip 6,in diretta tra Lulù Selassiè e Maria Monsè A sfidarsi ...

Advertising

diegocatalano77 : @ladyonorato La spunta blu certifica quanto sei idiota? Domandare è lecito... - Greenboy1974 : E tu chi cazzo sei? Un povero troll Coglione che si riempie la bocca di stronzate e che si spaventa della 'punturin… - RobertoAli20 : @antondepierro Ma sei idiota? Le discriminazioni, ghettizzazioni , sostenere un lasciapassare ridicolo(a scadenza)… - RenzoValentini2 : RT @AdmiralReloade1: Mi avete offeso nell'anima! Tu dannato idiota che mi chiami cittadino di serie B, da oltre un anno, non sei stato capa… - EmyRoyaleagle : RT @Stocca64: Menti perché sei di #sinistra o sei #comunista perché sai mentire ...? Che poi è come dire: Sei idiota perché sei di #sinis… -

Ultime Notizie dalla rete : Idiota sei

zafferano.news

Tuuna grande donna. Tanta gente mi dice 'Katia ha il suo carattere ma è così vera che le ... In particolare Lulù la definisce '': 'Per me è ignorante perchè prende in giro chi soffre di ...L'una dà dell''' e 'imbecille' all'altra e non sembra esserci possibilità di chiarimenti. '... Tuuna grande donna'. Ma chi è Soleil? Signorini mostra una clip in cui Soleil parla dei suoi ...Anche nell’ultima puntata è riuscito a regalare sorrisi ai telespettatori, in particolare grazie ad un simpatico incontro con la contessa Patrizia De Blanck Giucas e Maria, insieme agli altri non immu ...Altissima tensione tra Lulù Selassiè e la nuova entra Maria Monsè, la "princess" va su tutte le furie e scoppia la lite in casa.