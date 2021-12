Golf | Hero World Challenge 2021 | DeChambeau vola in testa davanti a Morikawa | Finau e Koepka

(Di sabato 4 dicembre 2021) In uno dei tornei più d’élite che esistano per campo partenti, l’, balza al comando Bryson. Lo scienziato pazzo del, con un gran giro in -8 frutto di dieci birdie e un doppio bogey, quello alla 16 che rovina un venerdì altrimenti da perfezione, si porta infatti a -11. Nel torneo a 20 si trova a precedere un terzetto importante: Collin, Tonye Brooks, con il primo di essi che vincendo diventerebbe numero 1 del mondo. Per questo terzetto -10 complessivo (-6 per, -5 pernel secondo giro). In top ten anche Daniel Berger, leader di ieri e ora quinto a -9 da solo dopo lo score di -3 delle seconde 18 buche. ...

