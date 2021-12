Dionisi: “Spezia? Per noi sarà una grande prova di maturità. Non sarà facile, in casa ha una forza doppia” (Di sabato 4 dicembre 2021) L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia: “E’ una grande prova di maturità. Non sarà facile perché lo Spezia in casa è una squadra ancora migliore di quello che sta facendo fuori. La rispettiamo. Sappiamo che dobbiamo dare delle risposte differenti rispetto alle partite precedenti, dovremo essere bravi e determinati”. Sullo Spezia: “In casa ha una forza doppia perché sembra che giochino con più ardore, più intensità, lo stadio, il pubblico, oltre alle qualità che hanno, hanno giocatori di qualità che possono metterci in difficoltà. Dovremo essere bravi a fare la nostra partita e ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021) L’allenatore del Sassuolo, Alessio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo: “E’ unadi. Nonperché loinè una squadra ancora migliore di quello che sta facendo fuori. La rispettiamo. Sappiamo che dobbiamo dare delle risposte differenti rispetto alle partite precedenti, dovremo essere bravi e determinati”. Sullo: “Inha unaperché sembra che giochino con più ardore, più intensità, lo stadio, il pubblico, oltre alle qualità che hanno, hanno giocatori di qualità che possono metterci in difficoltà. Dovremo essere bravi a fare la nostra partita e ...

Advertising

sassuolonews : Dionisi conferenza stampa Spezia Sassuolo: 'Grande prova di maturità' - Fantacalcio : Spezia-Sassuolo, conferenza stampa di Dionisi: 'Boga ci sarà, Djuricic no' - BabboleoNews : Le designazioni arbitrali per il turno infrasettimanale di #SerieA. Inter-#Spezia sarà diretta da Davide #Ghersini… - Beingmass9 : @ArcangeliPietro @NicoSchira Hai detto che non aveva senso darlo allo Spezia, in questi termini parliamo di dirigen… - NicoSchira : @ArcangeliPietro Raspadori c’era già negli ultimi 2 anni con DeZerbi. Carnevali stava prestando Frattesi allo Spezi… -