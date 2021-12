Convocati Sampdoria per la Lazio: cinque blucerchiati out (Di sabato 4 dicembre 2021) Convocati Sampdoria per la Lazio: cinque assenti nella lista diramata dal tecnico blucerchiato D’Aversa La Sampdoria ha diramato la lista dei Convocati per il match della 16a giornata di Serie A contro la Lazio. Tante assenze per il tecnico blucerchiato Roberto D’Aversa: out lo squalificato Omar Colley, Mohamed Ihattaren e gli infortunati Ronaldo Vieira, Mikkel Damsgaard ed Ernesto Torregrossa. Ecco l’elenco completo. Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Dragusin, Depaoli, Ferrari, Murru, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Ekdal, Silva, Thorsby, Trimboli, Verre, Yepes Laut. Attaccanti: Caputo, Ciervo, Gabbiadini, Quagliarella. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021)per laassenti nella lista diramata dal tecnico blucerchiato D’Aversa Laha diramato la lista deiper il match della 16a giornata di Serie A contro la. Tante assenze per il tecnico blucerchiato Roberto D’Aversa: out lo squalificato Omar Colley, Mohamed Ihattaren e gli infortunati Ronaldo Vieira, Mikkel Damsgaard ed Ernesto Torregrossa. Ecco l’elenco completo. Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Dragusin, Depaoli, Ferrari, Murru, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Ekdal, Silva, Thorsby, Trimboli, Verre, Yepes Laut. Attaccanti: Caputo, Ciervo, Gabbiadini, Quagliarella. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sono ventitré i blucerchiati di D'Aversa per la Lazio La Sampdoria attende la Lazio, avversaria domani pomeriggio, domenica, al 'Ferraris' (ore 18.00). Roberto D'Aversa ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la sfida con i biancocelesti.

Convocati Sampdoria per la Lazio: cinque assenti per D'Aversa

Convocati Sampdoria per la Lazio: le scelte di D'Aversa in vista del match della 16a giornata di Serie A. La lista completa La Sampdoria ha diramato la lista dei convocati.

