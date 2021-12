“Contributo di solidarietà”? Solo l’ennesimo tic della sinistra (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic – La compagine governativa del centrodestra, coadiuvata da Italia Viva, ha sventato il golpe fiscale tentato dal premier durante la cabina di regia che precede ogni Consiglio dei ministri. Si trattava di congelare la riduzione dell’Irpef per i redditi superiori da 75mila euro l’anno, così da racimolare qualche spicciolo da investire nella riduzione del rincaro delle bollette. “Contributo di solidarietà“, l’avrebbero definito. È stato Mario Draghi in persona a presentarsi di fronte ai capidelegazione della maggioranza proponendo detta misura, specificando che l’idea era nata al termine del colloquio coi sindacati. Non ce ne meravigliamo. Ciò che stupisce è invece il motivo per cui i sindacalisti assetati del sangue dei (supposti) benestanti si siano espressi sulla questione. E soprattutto a quale titolo. Perché il rincaro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic – La compagine governativa del centrodestra, coadiuvata da Italia Viva, ha sventato il golpe fiscale tentato dal premier durante la cabina di regia che precede ogni Consiglio dei ministri. Si trattava di congelare la riduzione dell’Irpef per i redditi superiori da 75mila euro l’anno, così da racimolare qualche spicciolo da investire nella riduzione del rincaro delle bollette. “di“, l’avrebbero definito. È stato Mario Draghi in persona a presentarsi di fronte ai capidelegazionemaggioranza proponendo detta misura, specificando che l’idea era nata al termine del colloquio coi sindacati. Non ce ne meravigliamo. Ciò che stupisce è invece il motivo per cui i sindacalisti assetati del sangue dei (supposti) benestanti si siano espressi sulla questione. E soprattutto a quale titolo. Perché il rincaro ...

