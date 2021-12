Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2021-2022: Johannes Hoesflot Klaebo in testa, +19 su Alexander Bolshunov (Di sabato 4 dicembre 2021) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2021-2022 1 Klaebo Johannes Hoesflot NOR 256 2 Bolshunov Alexander RUS 233 3 CHERVOTKIN Alexey RUS 162 4 VALNES Erik NOR 160 5 USTIUGOV Sergey RUS 150 6 TERENTEV Alexander RUS 141 7 JOUVE Richard FRA 138 8 NOVAK Michal CZE 123 9 YAKIMUSHKIN Ivan RUS 110 10 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR 10322 PELLEGRINO Federico ITA 5732 de FABIANI Francesco ITA 40 Classifica SPRINT Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2021-2022 1 Klaebo Johannes Hoesflot NOR 205 2 TERENTEV Alexander RUS 141 3 ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021)GENERALEDELSCI DINOR 256 2RUS 233 3 CHERVOTKIN Alexey RUS 162 4 VALNES Erik NOR 160 5 USTIUGOV Sergey RUS 150 6 TERENTEVRUS 141 7 JOUVE Richard FRA 138 8 NOVAK Michal CZE 123 9 YAKIMUSHKIN Ivan RUS 110 10 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR 10322 PELLEGRINO Federico ITA 5732 de FABIANI Francesco ITA 40SPRINTDELSCI DINOR 205 2 TERENTEVRUS 141 3 ...

