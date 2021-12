Banda dei furti ai centri odontoiatrici, bottini recuperati: quattro in carcere (Di sabato 4 dicembre 2021) I due colpi il 19 novembre a Treviglio e il 1° dicembre a Bergamo. Le attrezzature rubate sfiorano il mezzo milione: erano destinate all’Est. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 4 dicembre 2021) I due colpi il 19 novembre a Treviglio e il 1° dicembre a Bergamo. Le attrezzature rubate sfiorano il mezzo milione: erano destinate all’Est.

"Banda dei setter" condannata: rubavano cani di razza negli allevamenti Arezzo Notizie Banda dei furti ai centri odontoiatrici, bottini recuperati: quattro in carcere I due colpi il 19 novembre a Treviglio e il 1° dicembre a Bergamo. Le attrezzature rubate sfiorano il mezzo milione: erano destinate all’Est. La Squadra mobile della questura di Brescia ha arrestato m ...

