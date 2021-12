Ascoli-Parma in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2021 2022

(Di sabato 4 dicembre 2021) La, l’, latv edi, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa alla promozione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 dicembre alle ore 14:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn e SkyGo. SportFace.

Advertising

PicenoTime : Precedenti Ascoli-Parma: ultima sfida al ''Del Duca'' decisa da una rete di Calaiò - TuttoAscoli : Ascoli-Parma, i convocati di Iachini - ParmaLiveTweet : Ascoli, Rizzetta: 'Sono carico per la sfida al Parma. Dionisi è il nostro leader' - Fantacalciok : Ascoli – Parma: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale - TuttoAscoli : Ascoli-Parma, i convocati di Iachini -

Ultime Notizie dalla rete : Ascoli Parma

... ore 14.00 Cosenza - Cremonese: ore 14.00 Crotone - Spal: ore 14.00 Frosinone - Ternana: ore 14.00 Lecce - Reggina: ore 16.15 Domenica 5 dicembre: ore 14.00 Como - Pisa: ore 14.00 ......30 Bologna - Fiorentina 15:00 Spezia - Sassuolo 15:00 Venezia - Verona 18:00 Sampdoria - Lazio 20:45 Juventus - Genoa MOTORI - FORMULA 1 18:30 Saudi Arabia GP CALCIO - SERIE B 14:0014:...Parma in ritiro da ieri sera. Questa la scelta chiesta dalla squadra per stare insieme un giorno in più e cercare di provare a diventare quel gruppo che finora i ducali hanno dimostrato di non essere.ASCOLI - Una maglia per i bambini delle scuole elementari e medie della città e una, special edition, che sarà indossata dai bianconeri in occasione del match di domani contro il ...