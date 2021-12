Vent'anni di Roma - Inter: quando in palio c'erano coppe e scudetti... (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dalla storica finale della Coppa Uefa '91 alla lotta scudetto del 2010, ecco quando tra nerazzurri e giallorossi c'era in palio un trofeo. L'ultima volta? Sulla panchina nerazzurra c'era Mourinho&... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dalla storica finale della Coppa Uefa '91 alla lotta scudetto del 2010, eccotra nerazzurri e giallorossi c'era inun trofeo. L'ultima volta? Sulla panchina nerazzurra c'era Mourinho&...

Advertising

emmabonino : In un mondo in cui si susseguono una tragedia dietro l’altra, l'attenzione per l’#Afghanistan è oramai calata. Dedi… - emergenzavvf : #27novembre, vent’anni fa l’esplosione per una fuga di gas in un palazzo in #viaVentotene a #Roma: persero la vita… - piattels : RT @YellowLorca: Marco Mengoni è il miglior cantante Italiano degli ultimi vent'anni, e nessuno mi farà cambiare idea. - acquaneepassata : RT @YellowLorca: Marco Mengoni è il miglior cantante Italiano degli ultimi vent'anni, e nessuno mi farà cambiare idea. - __moonrise : RT @YellowLorca: Marco Mengoni è il miglior cantante Italiano degli ultimi vent'anni, e nessuno mi farà cambiare idea. -

Ultime Notizie dalla rete : Vent anni Vent'anni di Roma - Inter: quando in palio c'erano coppe e scudetti... Dalla storica finale della Coppa Uefa '91 alla lotta scudetto del 2010, ecco quando tra nerazzurri e giallorossi c'era in palio un trofeo. L'ultima volta? Sulla panchina nerazzurra c'era Mourinho&...

Dall''Ucrainagate' alla sconfitta in Virginia: la resa dei conti contro Joe Biden ha inizio Aggiungendosi al malcontento diffuso generato da vent'anni di guerra e dall'epilogo di questa consumatosi lo scorso settembre con la fuga del contingente statunitense dall'Afghanistan, i continui ...

Vent'anni di BRIC Teleborsa Turchia e Brics in crisi: il sultano Erdogan travolto dalla lira Il solco tra l'Europa e Ankara si allarga sempre di più e il presidente dittatore deve fare i conti con un'economia che precipita mentre la politica dei tassi bassi affonda la lira turca e scatena l'i ...

Venti videointerviste per non dimenticare il G8 di Genoa del 2001 Continuano le presentazioni di libri a Sarzana. Venerdì 10 dicembre ore 17:00 alla Sala della Repubblica sarà la volta di “La rivoluzione non è che un sentimento – venti interviste a vent’anni dal G8 ...

Dalla storica finale della Coppa Uefa '91 alla lotta scudetto del 2010, ecco quando tra nerazzurri e giallorossi c'era in palio un trofeo. L'ultima volta? Sulla panchina nerazzurra c'era Mourinho&...Aggiungendosi al malcontento diffuso generato dadi guerra e dall'epilogo di questa consumatosi lo scorso settembre con la fuga del contingente statunitense dall'Afghanistan, i continui ...Il solco tra l'Europa e Ankara si allarga sempre di più e il presidente dittatore deve fare i conti con un'economia che precipita mentre la politica dei tassi bassi affonda la lira turca e scatena l'i ...Continuano le presentazioni di libri a Sarzana. Venerdì 10 dicembre ore 17:00 alla Sala della Repubblica sarà la volta di “La rivoluzione non è che un sentimento – venti interviste a vent’anni dal G8 ...