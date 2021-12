Variante Omicron, salgono a 7 i positivi nella famiglia del paziente zero (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Al termine delle attività di sequenziamento effettuate dal laboratorio dell’ospedale Cotugno sui tamponi provenienti dall’Asl di Caserta, è emerso che sono positivi alla Variante Omicron tre soggetti tutti appartenenti al nucleo familiare del primo caso riscontrato. Complessivamente sono 7 i soggetti in cui è stata riscontrata, quindi, la Variante Omicron”. E’ quanto afferma in una nota l’ospedale Cotugno di Napoli nel cui laboratorio è avvenuto il sequenziamento dei campioni di materiale organico prelevato dalle persone entrate in contatto con il manager Eni risultato positivo ad Omicron di ritorno da un viaggio in Mozambico. Già da qualche giorno si sapeva che oltre al manager, erano risultati positivi ad Omicron ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Al termine delle attività di sequenziamento effettuate dal laboratorio dell’ospedale Cotugno sui tamponi provenienti dall’Asl di Caserta, è emerso che sonoallatre soggetti tutti appartenenti al nucleo familiare del primo caso riscontrato. Complessivamente sono 7 i soggetti in cui è stata riscontrata, quindi, la”. E’ quanto afferma in una nota l’ospedale Cotugno di Napoli nel cui laboratorio è avvenuto il sequenziamento dei campioni di materiale organico prelevato dalle persone entrate in contatto con il manager Eni risultato positivo addi ritorno da un viaggio in Mozambico. Già da qualche giorno si sapeva che oltre al manager, erano risultatiad...

Advertising

Corriere : Covid, Crisanti: «Con la variante Omicron non c’è scampo per i non vaccinati» - PiazzapulitaLA7 : 'Omicron sembra essere più contagiosa della variante Delta che era già più contagiosa della varicella...' Andrea Cr… - SkyTG24 : #VonderLeyen: 'Siamo preoccupati per la variante #Omicron, è tempo di discutere dell'obbligo vaccinale':… - InvestingItalia : Covid, possibile adattare rapidamente vaccino per variante Omicron - Ceo BioNTech - - greenpassnews : Dei nuovi casi della variante Omicron identificati giovedì negli Stati Uniti - -