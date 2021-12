UN VADEMECUM CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI : “STRUFFATI” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Vi proponiamo la consultazione di una guida davvero utile, UN VADEMECUM CONTRO le TRUFFE AGLI ANZIANI. Stampate la versione PDF che trovate in questo articolo e fatene un ottimo regalo per la lettura da parte di chi amate, affinchè non cada nelle trappole più attuali, soprattutto se vive da solo/a. Il progetto “Strùffati – Insieme per non cadere in trappola” intende perseguire una duplice finalità. Nello specifico: a) far meglio conoscere il fenomeno delle TRUFFE, anche quelle online e b) avvicinare gli adulti over 65 alla rete di supporto, coinvolgendo in prima persona il mondo giovanile in qualità di tutor digitale. Promosso dall’Assessorato alla Sicurezza, è stato realizzato dal Comando di Polizia Locale di Busto Arsizio in collaborazione con la Cooperativa Sociale Davide ... Leggi su analisideirischinformatici (Di venerdì 3 dicembre 2021) Vi proponiamo la consultazione di una guida davvero utile, UNle. Stampate la versione PDF che trovate in questo articolo e fatene un ottimo regalo per la lettura da parte di chi amate, affinchè non cada nelle trappole più attuali, soprattutto se vive da solo/a. Il progetto “Strùffati – Insieme per non cadere in trappola” intende perseguire una duplice finalità. Nello specifico: a) far meglio conoscere il fenomeno delle, anche quelle online e b) avvicinare gli adulti over 65 alla rete di supporto, coinvolgendo in prima persona il mondo giovanile in qualità di tutor digitale. Promosso dall’Assessorato alla Sicurezza, è stato realizzato dal Comando di Polizia Locale di Busto Arsizio in collaborazione con la Cooperativa Sociale Davide ...

