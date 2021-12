**Udc: al via assemblea nazionale con inno di Mameli** (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - L'inno di Mameli ha aperto i lavori dell'assemblea nazionale dell'Udc, al via a Roma, presso il Marriott Hotel. Ad dare il via ai lavori il responsabile regionale del partito, Antonio Saccone. A seguire gli interventi di Lorenzo Cesa, e Antonio De Poli, rispettivamente segretario e presidente dell'Unione di Centro. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - L'di Mameli ha aperto i lavori dell'dell'Udc, al via a Roma, presso il Marriott Hotel. Ad dare il via ai lavori il responsabile regionale del partito, Antonio Saccone. A seguire gli interventi di Lorenzo Cesa, e Antonio De Poli, rispettivamente segretario e presidente dell'Unione di Centro.

