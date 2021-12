Traffico Roma del 03-12-2021 ore 19:00 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Luceverde Roma una buona serata da Simona Cerchiara bentrovate a questo aggiornamento effetto di una giornata di sciopero nel trasporto pubblico i tanti spostamenti in queste ore e le notevoli difficoltà di circolazione in quasi tutte le principali vie e strade ea rendere tutto più difficile incidenti come quello al Marconi sul Lungotevere di Pietra Papa conseguenza di questo incidente la chiusura del Lungotevere di Pietra Papa pizza di Ponte Marconi in direzione del Lungotevere Gassman e di via Pacinotti un incidente sul viadotto della Magliana verso Fiumicino nella zona del gemelli un incidente in via della Pineta Sacchetti al Casilino incidente in via di Torpignattara sulla tangenziale e tanti i tratti in coda sia aperto San Giovanni sia verso lo stadio anche sul lungotevere difficili gli spostamenti con a disagio soprattutto nell’area di Ponte Milvio e nella zona ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Luceverdeuna buona serata da Simona Cerchiara bentrovate a questo aggiornamento effetto di una giornata di sciopero nel trasporto pubblico i tanti spostamenti in queste ore e le notevoli difficoltà di circolazione in quasi tutte le principali vie e strade ea rendere tutto più difficile incidenti come quello al Marconi sul Lungotevere di Pietra Papa conseguenza di questo incidente la chiusura del Lungotevere di Pietra Papa pizza di Ponte Marconi in direzione del Lungotevere Gassman e di via Pacinotti un incidente sul viadotto della Magliana verso Fiumicino nella zona del gemelli un incidente in via della Pineta Sacchetti al Casilino incidente in via di Torpignattara sulla tangenziale e tanti i tratti in coda sia aperto San Giovanni sia verso lo stadio anche sul lungotevere difficili gli spostamenti con a disagio soprattutto nell’area di Ponte Milvio e nella zona ...

