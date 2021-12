Torturato e ucciso a sei anni | condannati il padre e la sua fidanzata | ' Nessun bambino dovrebbe soffrirè così'

(Di sabato 4 dicembre 2021) È stata condannata all'ergastolo Emma Tustin , la donna che in Gran Bretagna nel giugno 2020 uccise Arthur Labinjo - Hughes, di sei. Tustin era ladele con lei è finito in ...

È stata condannata all'ergastolo Emma Tustin , la donna che in Gran Bretagna nel giugno 2020 uccise Arthur Labinjo - Hughes, di sei anni. Tustin era la fidanzata del padre e con lei è finito in ...Il caso della morte del piccolo Arthur Labinjo - Hughes scuote il Regno Unito. Il padre e la nuova compagna lo hanno sottoposto per mesi a torture fisiche e psicologiche, poi la donna lo ha ...È stata condannata all'ergastolo Emma Tustin, la donna che in Gran Bretagna nel giugno 2020 uccise Arthur Labinjo-Hughes, di sei anni. Tustin era la fidanzata ...Sono stati condannati rispettivamente a 29 e 21 anni di carcere Emma Tustin e Thomas Hughes, matrigna e padre di Arthur Labinjo-Hughes, ucciso a soli ...