Serie A, sarà Di Bello l'arbitro di Roma-Inter

Designato l'arbitro di Roma-Inter, match della sedicesima giornata della Serie A 2021/2022 In vista della sedicesima giornata della Serie A 21/22 in programma tra sabato e lunedì, l'AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Roma-Inter, in programma per mercoledì 4 dicembre con calcio d'inizio alle ore 18:00, sarà diretta dall'arbitro Marco Di Bello. Il fischietto di Brindisi sarà assistito da Palermo e Perrotti; il quarto uomo sarà Camplone. Al VAR Massa e Alassio all'AVAR

