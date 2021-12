Rugby, Sei Nazioni femminile 2022: annunciate date e orari (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si avvicina il momento del Sei Nazioni e anche quest’anno il torneo femminile verrà disputato separatamente da quello maschile, come successo nel 2021, per garantire maggiore visibilità e interesse. Gli organizzatori del torneo, infatti, hanno annunciato date e orari del torneo in rosa che inizierà a fine marzo. Le partite del 2022 si giocheranno in una finestra di sei settimane a fine marzo e aprile, rompendo il tradizionale legame con il calendario maschile. Una scelta che l’anno scorso era stata dettata dall’emergenza pandemica, ma che viene riconfermata visto l’ottimo successo di pubblico e l’interesse mediatico avuto l’anno scorso. Si parte, dunque, il weekend del 26 e 27 marzo con la Scozia che ospiterà le campionesse 2021 dell’Inghilterra 2021 il 26, mentre l’Irlanda affronterà il Galles lo ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si avvicina il momento del Seie anche quest’anno il torneoverrà disputato separatamente da quello maschile, come successo nel 2021, per garantire maggiore visibilità e interesse. Gli organizzatori del torneo, infatti, hanno annunciatodel torneo in rosa che inizierà a fine marzo. Le partite delsi giocheranno in una finestra di sei settimane a fine marzo e aprile, rompendo il tradizionale legame con il calendario maschile. Una scelta che l’anno scorso era stata dettata dall’emergenza pandemica, ma che viene riconfermata visto l’ottimo successo di pubblico e l’interesse mediatico avuto l’anno scorso. Si parte, dunque, il weekend del 26 e 27 marzo con la Scozia che ospiterà le campionesse 2021 dell’Inghilterra 2021 il 26, mentre l’Irlanda affronterà il Galles lo ...

