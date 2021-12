Revisori legali, no emendamento che sopprime riconoscimento visto conformità (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Labitalia) - Dura presa di posizione dell'Inrl, l'Istituto nazionale Revisori legali, che in una lettera inviata al premier Mario Draghi, al ministro dell'economia Daniele Franco ed ai presidenti di Camera e Senato contesta l'emendamento votato dalle Commissioni riunite Finanze e Lavoro del Senato che sopprime il comma 14 dell'art. 6 dl 146/2021(in conversione), che estende ai Revisori legali la trasmissione delle dichiarazioni annuali dei redditi e l'apposizione del relativo visto di conformità. Nella lettera si evidenzia come "L'emendamento, caldeggiato dai commercialisti in una recente audizione alle commissioni Finanze e Lavoro, sostenendo che i Revisori legali non possiedono la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Labitalia) - Dura presa di posizione dell'Inrl, l'Istituto nazionale, che in una lettera inviata al premier Mario Draghi, al ministro dell'economia Daniele Franco ed ai presidenti di Camera e Senato contesta l'votato dalle Commissioni riunite Finanze e Lavoro del Senato cheil comma 14 dell'art. 6 dl 146/2021(in conversione), che estende aila trasmissione delle dichiarazioni annuali dei redditi e l'apposizione del relativodi. Nella lettera si evidenzia come "L', caldeggiato dai commercialisti in una recente audizione alle commissioni Finanze e Lavoro, sostenendo che inon possiedono la ...

