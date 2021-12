Quirinale, Mattarella è “stupito” dalle interpretazioni sul bis: “Sulla rielezione l’opinione del presidente è ben nota” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sergio Mattarella non vuole concedere il bis. Un’opinione ben nota quella del capo dello Stato. È dal discorso di fine anno del 2020 che il presidente del Repubblica spiega di non essere disponibile per una eventuale rielezione. I retroscena pubblicati dai quotidiani nelle scorse ore, però, costringono il Quirinale a intervenire nuovamente sul dibattito relativo alle manovre per una sua eventuale conferma. Dalla presidenza della Repubblica, infatti, trapela un certo stupore per le interpretazioni sul disegno di legge costituzionale presentato dal Pd per cancellare il semestre bianco e inserire il divieto di rielezione del presidente. Nella giornata di ieri i senatori dem Dario Parrini, Luigi Zanda e Gianclaudio Bressa hanno depositato un disegno di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sergionon vuole concedere il bis. Un’opinione benquella del capo dello Stato. È dal discorso di fine anno del 2020 che ildel Repubblica spiega di non essere disponibile per una eventuale. I retroscena pubblicati dai quotidiani nelle scorse ore, però, costringono ila intervenire nuovamente sul dibattito relativo alle manovre per una sua eventuale conferma. Dalla presidenza della Repubblica, infatti, trapela un certo stupore per lesul disegno di legge costituzionale presentato dal Pd per cancellare il semestre bianco e inserire il divieto didel. Nella giornata di ieri i senatori dem Dario Parrini, Luigi Zanda e Gianclaudio Bressa hanno depositato un disegno di ...

