Oltre 4000 morti in FVG per Covid da inizio pandemia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dall'inizio della pandemia da Covid 19 in Friuli Venezia Giulia sono state registrate Oltre 4 mila vittime. E' quanto emerge dal report diffuso oggi dalla Regione.I decessi ammontano complessivamente a 4.008, con la seguente suddivisione territoriale: 925 a Trieste, 2.047 a Udine, 716 a Pordenone e 320 a Gorizia. Oggi sono state registrate 12 vittime. Il dato totale – precisa la Regione – è stato ridotto di una unità "in seguito a una verifica sui sistemi informativi".I totalmente guariti sono 121.514, i clinicamente guariti 205, le persone in isolamento 7.315.

