Microsoft Edge si aggiorna ed aumenta la sicurezza ma le prestazioni ne soffrono | ecco cosa accade

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Grazie a una nuova modalità con due opzioni di funzionamento, che offrono maggior protezione sui siti visitati da browser.ha rilasciato recentemente unmento per suo browsernella nuova e ora unica versione basata su Chromium. L’update alla versione 96.0.1054.29. porta con sé nuove e inedite funzionalità, presenti nell’apposito elenco della società di Redmond, anche se una novità abbastanza importante – la nuova“Super Duper Secure Mode” – non ha trovato ampio spazio nell’annuncio nonostante la sua rilevanza. Infatti, dopo uno strano e surreale silenzio da parte del gigante del software nel merito, il direttore per la ricerca delle vulnerabilità di, Johnathan Norman, ha confermato l’arrivo del nuovo tool. Già da qualche tempo, il browser di ...

Abbiamo osservato come in Windows 11 sia oggettivamente più difficile cambiare il browser predefinito, e nelle ultime build Insider Microsoft ha implementato ulteriori modifiche che rendono Edge sempre più centrale e inevitabile se si vogliono sfruttare appieno tutte le funzionalità del sistema, come widget e ricerca.