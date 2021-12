Mercedes-Benz - All-in sull' elettrico con un piano da 60 miliardi

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Il consiglio di sorveglianza della Daimler ha approvato ilstrategico della divisioneCars & Vans per il periodo 2022-2026. Il via libera è arrivato a poco meno di una settimana dall'importante appuntamento del 10 dicembre prossimo, quando si concluderà il processo di scorporo delle attività nei camion e negli autobus: nasceranno due società indipendenti, la Daimler Truck, che sarà l'unica a mantenere la storica denominazione legata al fondatore Gottlieb Wilhelm Daimler, e la, attiva solo nel campo delle autovetture e dei mezzi commerciali leggeri. Il programma prevede investimenti per oltre 60di euro e conferma l'obiettivo di trasformare la Casa di Stoccarda in un costruttore puro di veicoli elettrici entro la fine del decennio "ovunque ...