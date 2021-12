Massimo Cacciari infuriato con Otto e Mezzo: “Mi hanno fregato, mi avevano invitato per parlare di Draghi” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Massimo Cacciari si è reso protagonista di una rissa televisiva con Beppe Severgnini e Alessandro De Angelis. Siamo a Otto e Mezzo, l’approfondimento post tg condOtto da Lilli Gruber su La7, e il filosofo ha espresso posizioni incommentabili sul Covid e vaccini. Contraddetto dagli altri ospiti, si è infuriato e ha minacciato di andarsene, per poi non farlo. Tutto è accaduto nella puntata del primo dicembre e oggi 3 dicembre Cacciari ha rilasciato un’intervista ad Affaritaliani.it nella quale pare abbastanza infuriato con Otto e Mezzo: “Mi avevano invitato per parlare di Draghi e invece mi hanno fregato. Come al solito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021)si è reso protagonista di una rissa televisiva con Beppe Severgnini e Alessandro De Angelis. Siamo a, l’approfondimento post tg condda Lilli Gruber su La7, e il filosofo ha espresso posizioni incommentabili sul Covid e vaccini. Contraddetto dagli altri ospiti, si èe ha minacciato di andarsene, per poi non farlo. Tutto è accaduto nella puntata del primo dicembre e oggi 3 dicembreha rilasciato un’intervista ad Affaritaliani.it nella quale pare abbastanzacon: “Miperdie invece mi. Come al solito ...

Advertising

ilfoglio_it : Massimo Cacciari viene spesso invitato in tv per esprimere opinioni alternative su Covid e vaccini, ma a essere alt… - PagellaPolitica : A #Ottoemezzo, Massimo #Cacciari ha sostenuto che al momento «non sappiamo» se il vaccino contro la Covid-19 «sia u… - La7tv : #ottoemezzo Il prof. #Cacciari spiega la sua iniziativa a Torino sul #covid e la #pandemia contro l'informazione 'm… - Donatel58978575 : RT @sconnesso_: Massimo Cacciari: ma come si fa a dire l'assurdità che un bambino [che non corre nessun rischio] si deve sacrificare per sa… - Donatel58978575 : RT @sconnesso_: Massimo Cacciari: 'Mi vergogno di questo Paese e di questa Europa e chi non si vergogna e non si indigna della situazione s… -