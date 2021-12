Manovra | salta in Cdm il contributo solidarietà per caro bollette

Advertising

Marisab79879802 : RT @tvbusiness24: #Manovra, no al #contributo di solidarietà contro il #caro-bollette. Salta la proposta di #Draghi - tvbusiness24 : #Manovra, no al #contributo di solidarietà contro il #caro-bollette. Salta la proposta di #Draghi - fabiospes1 : Caro-bollette: non c’è intesa Cdm, salta contributo solidarietà. Confermato il taglio Irpef - Il Sole 24 ORE - ConfsalPesca : RT @FesicaConfsal: #Manovra Salta il contributo di solidarietà per i redditi sopra i 75mila euro contro il caro bollette. Il contributo è… - Gianga87 : Manovra: non c'è intesa Cdm, salta contributo solidarietà - Politica - ANSA -

M5s: 'Pronto emendamento che cancellla tetto Isee per il Superbonus' Intanto i partiti procedono il lavoro parlamentare sul fronte della. Il movimento 5 Stelle in particolare avrebbe pronto l'...Alla fine la proposta non ha avuto il via libera in Cdm, che ha visto anche una sospensione di mezz'ora della seduta per un confronto sui provvedimenti fiscali nella. 3 dicembre 2021ROMA – Non è stato raggiunto un accordo sul possibile “contributo di solidarietà” a carico dei redditi sopra i 75 mila euro per sterilizzare, almeno in parte, gli aumenti dei costi delle utenze energe ...Non sarà introdotto il contributo di solidarietà per i redditi più alti, per far fronte al rincaro delle bollette. Lo si apprende al termine del Consiglio dei ministri. La misura è stata cassata vista ...