Manovra, Salvini “Serve uno sforzo in più contro il caro bollette” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Come Lega siamo contenti degli 8 miliardi di taglio delle tasse, chiediamo uno sforzo in più per il taglio delle bollette di luce e gas perché ci sono famiglie scuole e ospedali che rischiano di dover razionare i consumi”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’assemblea nazionale dell’Udc. sfe/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Come Lega siamo contenti degli 8 miliardi di taglio delle tasse, chiediamo unoin più per il taglio delledi luce e gas perché ci sono famiglie scuole e ospedali che rischiano di dover razionare i consumi”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo, a margine dell’assemblea nazionale dell’Udc. sfe/sat/red su Il Corriere della Città.

