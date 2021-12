L’Inter manda un messaggio a Kjaer: “Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto” (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’Inter ha voluto mandare un messaggio a Simon Kjaer, difensore del Milan infortunatosi al ginocchio nella gara di Genova lo scorso mercoledì e operatosi oggi.“Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l’applauso che meriti”, il tweet dei nerazzurri: Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l'applauso che meriti. #FCIM https://t.co/GxFAIDNUZV — Inter (@Inter) December 3, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 3 dicembre 2021)ha volutore una Simon, difensore del Milan infortunatosi al ginocchio nella gara di Genova lo scorso mercoledì e operatosi oggi.“Unnon sidaSimon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l’applauso che meriti”, il tweet dei nerazzurri: Unnon sidaSimon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l'applauso che meriti. #FCIM https://t.co/GxFAIDNUZV — Inter (@Inter) December 3, ...

