L' editto bulgaro si abbatte sui talk show di Mediaset | Silvio Berlusconi infuriato | ' Troppi no vax'

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Di Leonardo Antonelli Il fantasma dell'che per anni ha aleggiato nei corridoi di Viale Mazzini terrorizzando i dirigenti della tv pubblica, per la legge del contrappasso, ora si aggira ...

82lucar : Ma dai #berlusconi al quirinale? Ma come si fa solo a pensarlo? Mafia p2 dell'utri mangano l'editto bulgaro.. Devo… - afterblizzard : RT @lorismazzetti: Berlusconi nel 2022 presidente e garante della Costituzione è un pesce d'aprile esattamente vent'anni dall'editto bulgar… - lorismazzetti : Berlusconi nel 2022 presidente e garante della Costituzione è un pesce d'aprile esattamente vent'anni dall'editto b… - Agato_Agato : Eh l'editto bulgaro ke skantaloh - lorenzdonofrio : VE LO RICORDATE QUANDO L'UNICO PROBLEMA DEL PAESE ERA IL CONFLITTO DI INTERESSI DEL CAIMANO? Bei tempi quelli dell'editto bulgaro... ?? -

Di Leonardo Antonelli Il fantasma dell'che per anni ha aleggiato nei corridoi di Viale Mazzini terrorizzando i dirigenti della tv pubblica, per la legge del contrappasso, ora si aggira in quel di Cologno Monzese. Era il 2002 ...Se le avesse pronunciate l'ex premier Silvio Berlusconi all'epoca del cosiddetto "", sarebbero state immediatamente bollate come liberticide dalla totalità o quasi dei mezzi d'...Dopo la figuraccia del caso Rai è ancora più solo, Giuseppe Conte, all'interno del Movimento 5 Stelle. Un leader in affanno e in ...