Le 15 migliori app del 2021 secondo Apple (Di venerdì 3 dicembre 2021) Apple ha rivelato oggi i vincitori degli App Store Award 2021, premiando le 15 migliori app e giochi che hanno aiutato gli utenti ad attingere a passioni personali, scoprire sbocchi creativi, entrare in contatto con nuove persone ed esperienze, o semplicemente divertirsi. I vincitori di quest'anno includono sviluppatori di tutto il mondo le cui app e giochi sono stati selezionati dal team editoriale globale dell'App Store di Apple per l'eccezionale qualità, la tecnologia innovativa, il design creativo e l'impatto culturale positivo. «Gli sviluppatori che hanno vinto gli App Store Award nel 2021 hanno sfruttato le proprie passioni e la propria visione per realizzare le migliori app e i migliori giochi dell'anno, stimolando la creatività e la passione di milioni di ...

