Juve-CR7, Procura pronta a convocare Mendes (Di venerdì 3 dicembre 2021) Prosegue la vicenda intorno alla «carta segreta» tra Juventus e Cristiano Ronaldo, in quella che è diventata una vera e propria indagine dentro all’indagine. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Procura potrebbe convocare dopo Natale anche Jorge Mendes, celebre agente del calciatore portoghese: nessuno più di lui, infatti, è a conoscenza dei rapporti personali L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 3 dicembre 2021) Prosegue la vicenda intorno alla «carta segreta» trantus e Cristiano Ronaldo, in quella che è diventata una vera e propria indagine dentro all’indagine. Come riporta la Gazzetta dello Sport, lapotrebbedopo Natale anche Jorge, celebre agente del calciatore portoghese: nessuno più di lui, infatti, è a conoscenza dei rapporti personali L'articolo

Advertising

carlolaudisa : La #Juve e l’incubo plusvalenze. Non solo i conti in rosso, ora anche l’accusa di falso in bilancio per i vertici b… - Gazzetta_it : Juve, nel mirino plusvalenze per 282 milioni. Accertamenti anche sul contratto di CR7 - CalcioFinanza : Juventus-CR7, Procura pronta a convocare l'agente Jorge Mendes sulla «carta segreta» tra club e giocatore… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Juve-CR7, Procura pronta a convocare Mendes: Prosegue la vicenda intorno alla «carta segreta»… - mariadiallo0123 : @IntenditoreJuve La Juve è stata troppo clemente due turni fa, con un CR7 sarebbe finita 4/5-0 per la Juve -