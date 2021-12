Incentivi e bonus auto sono la strada per la transizione? Giancarlo Cancelleri si confronta con gli esperti del settore. Segui la diretta (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Incentivi e bonus auto sono la strada per la transizione?“, il secondo appuntamento dello speciale del Fattoquotidiano.it si concentrerà sulle motivazioni e sui processi politici, nazionali ed europei, che hanno portato (e porteranno) a concedere Incentivi statali come sostegno a un mercato messo a dura prova dal Covid, ma anche alla nuova mobilità a batteria che va sostenuta nella sua fase di start up. Oltre al contributo del presidente dell’Unrae Michele Crisci e della direttrice di “Donne In auto” Monica Secondino, sarà presente in studio il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri. L’incontro sarà moderato da Marco Scafati. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) “laper la?“, il secondo appuntamento dello speciale del Fattoquotidiano.it si concentrerà sulle motivazioni e sui processi politici, nazionali ed europei, che hanno portato (e porteranno) a concederestatali come sostegno a un mercato messo a dura prova dal Covid, ma anche alla nuova mobilità a batteria che va sostenuta nella sua fase di start up. Oltre al contributo del presidente dell’Unrae Michele Crisci e della direttrice di “Donne In” Monica Secondino, sarà presente in studio il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. L’incontro sarà moderato da Marco Scafati. L'articolo proviene da Il ...

