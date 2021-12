In Senato i franchi tiratori si allenano con Lotito | Sono libero | do fastidio

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Buvette di Palazzo Madama.re leghista appoggiato al bancone. Aspetta il caffè. Si abbassa la mascherina: “È più facile che la Lazio vinca lo scudetto...”. Ghigno. Il patron biancoceleste Claudioè stato impallinato dal voto segreto. Ihanno dato un altro assaggio di cosa potrebbe essere l’elezione del capo dello stato fra un mese e mezzo: un grande poligono. Con voto palese l’Aula aveva detto no alla sospensiva del caso(107 a favore e 122 contrari). Poi però un ordine del giorno, nel segreto dell’urna, ha ribaltato tutto. In 155 sidetti a favore (con 122 no) a rimandare la pratica del presidente della Lazio in Giunta per le autorizzazioni. Restare Vincenzo Carbone di Italia viva. Renzi viene accusato di ...

Al telefono, Lotito sembra come morso a distanza dalla tarantola del tradimento cieco dei... La battaglia di Lotito per vedersi riconosciuto il seggio in, un sogno che sembrava a un ...... "Senti, ti propongo di votare il presidente del, che voi avete già votato in quella carica. ... Aitiratori sono state tagliate le unghie: 16 voti per Forlani, cinque per Fanfani, 3 per ...Il presidente della Lazio impallinato dal voto segreto: la sua pratica torna in giunta. Matteo Renzi conserva un senatore e se la ride: "Noi di Iv siamo fondamentali" ...Palazzo Madama nega al presidente della Lazio il seggio reclamato: nello scrutinio segreto si scatenano i franchi tiratori. Tranelli e alleanze trasversali ...