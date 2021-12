(Di venerdì 3 dicembre 2021) Come può un’organizzazione diventare davvero sostenibile? È possibile completare la transizione ecologica auspicata senza compromessi o scorciatoie? A queste domande ha voluto offrire una risposta il, il Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, presente all’edizione 2021 di, la due giorni (2 e 3 dicembre) di networking aziendale organizzata da Confindustria presso il Mi.Co di Milano. Il Consorzio, esempio di economia circolare riconosciuto a livello europeo, hato all’attenzione di espositori e stakeholder la propria esperienza d’eccellenza nella gestione e avvio a rigenerazione degli oli minerali usati. Un racconto che, a partire dal percorso di crescita delle aziende che compongono la rete di raccolta consortile dalla dimensione familiare a quella di realtà industriali affermate, rivela l’evoluzione ...

Advertising

lifestyleblogit : Imprese e sostenibilità, il Conou porta a Connext la sua ricetta - - italiaserait : Imprese e sostenibilità, il Conou porta a Connext la sua ricetta - MyLoc_Tracker : RT @ChainItaly: Logistica e imprese: se la sostenibilità mette a rischio la business continuity - simonamancini24 : RT @PhilipMorris_IT: Sosteniamo oltre 1.000 imprese tabacchicole italiane nello sviluppo di un modello innovativo di gestione agricola per… - fisco24_info : Imprese e sostenibilità, il Conou porta a Connext la sua ricetta: Il Consorzio nazionale oli minerali usati present… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese sostenibilità

Adnkronos

... il Consorzio ha ospitato nell'ambito di Connext un talk dal titolo ": transizione ecologica o greenwashing?" che ha visto il confronto aperto tra rappresentanti di realtà ...Il benchmark a cui fare riferimento per controllare ladiventa il tasso di crescita ... Viene stabilita un'aliquota minima sia per leche per le persone fisiche. Agli Stati membri ...