Gelmini | “Da gennaio 2022 misure più rigorose per esercitare in sicurezza gli sport invernali”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) ROMA – “Daavremopiùperingli, innanzitutto lo sci. Finalmente sarà possibile divertirsi in montagna, avendo nuovi strumenti di tutela per gliivi, e soprattutto per i più piccoli”. Lo dichiara Maria Stella, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. “Il via libera al decreto 40/2021, arrivato la scorsa primavera, ha concluso un percorso legislativo avviato anni fa, e sostenuto da diverse forze politiche. Un ruolo fondamentale è stato svolto dell’associazione ‘Il sorriso di Matildè, nata per volere della famiglia De Laurentiis in onore della piccola Matilde, vittima di un incidente sulle piste da sci. Il governo e il Parlamento ...

