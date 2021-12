F1, risultati e classifica FP2 GP Arabia Saudita: Hamilton davanti a Bottas, incidente Leclerc (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Arabia Saudita 2021, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Jeddah. Il britannico ha ben interpretato questa nuova pista estremamente veloce e ha siglato il crono di 1:29.018, precedendo di 61 millesimi il compagno di squadra Valtteri Bottas. Doppietta delle favorite Mercedes, ma gli avversari non sono lontanissimi, visto che Max Verstappen è quarto con la sua Red Bull a 0.195 dal leader, preceduto anche da Pierre Gasly (terzo a 0.081). Ferrari in difficoltà: Carlos Sainz settimo a 0.571, Charles Leclerc decimo ma il monegasco è andato a muro negli ultimi tre minuti distruggendo la monoposto. Di seguito la classifica, i tempi e i risultati delle prove libere 2 del GP di ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lewisha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di2021, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Jeddah. Il britannico ha ben interpretato questa nuova pista estremamente veloce e ha siglato il crono di 1:29.018, precedendo di 61 millesimi il compagno di squadra Valtteri. Doppietta delle favorite Mercedes, ma gli avversari non sono lontanissimi, visto che Max Verstappen è quarto con la sua Red Bull a 0.195 dal leader, preceduto anche da Pierre Gasly (terzo a 0.081). Ferrari in difficoltà: Carlos Sainz settimo a 0.571, Charlesdecimo ma il monegasco è andato a muro negli ultimi tre minuti distruggendo la monoposto. Di seguito la, i tempi e idelle prove libere 2 del GP di ...

