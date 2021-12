Eriksen, un nuovo sorriso: torna ad allenarsi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cinque mesi e mezzo dopo il dramma in campo, i primi calci al pallone in Danimarca. Entro il mese altri esami, il sogno è di giocare ancora di MATTIA TODISCO Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cinque mesi e mezzo dopo il dramma in campo, i primi calci al pallone in Danimarca. Entro il mese altri esami, il sogno è di giocare ancora di MATTIA TODISCO

