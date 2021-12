Covid-19, chiuso il centro di “cure alternative” IppocrateOrg (Di venerdì 3 dicembre 2021) Con l’insorgere dell’emergenza pandemica da Covid-19, diverse teorie cospirazioniste e negazioniste si sono fatte strada tra i cittadini di tutto il mondo. In particolare, e nonostante la campagna vaccinale stia facendo il suo corso, novax e nopass continuano a costituire una vasta fetta di popolazione. Altrettanto grande, inoltre, è il numero di coloro che non solo si oppongono all’inoculazione del serio, ma che propongono persino delle “cure alternative” per combattere il Coronavirus. Tra questi vi sono i medici di IppocrateOrg, un centro di assistenza che forniva terapie domiciliari e che, secondo quanto si apprende, è stato momentaneamente chiuso. Sospesi i medici di IppocrateOrg non vaccinati contro il Covid-19 Nella giornata di ieri, a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Con l’insorgere dell’emergenza pandemica da-19, diverse teorie cospirazioniste e negazioniste si sono fatte strada tra i cittadini di tutto il mondo. In particolare, e nonostante la campagna vaccinale stia facendo il suo corso, novax e nopass continuano a costituire una vasta fetta di popolazione. Altrettanto grande, inoltre, è il numero di coloro che non solo si oppongono all’inoculazione del serio, ma che propongono persino delle “” per combattere il Coronavirus. Tra questi vi sono i medici di, undi assistenza che forniva terapie domiciliari e che, secondo quanto si apprende, è stato momentaneamente. Sospesi i medici dinon vaccinati contro il-19 Nella giornata di ieri, a ...

