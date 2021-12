C’è un po’ di maretta dentro La7 sulla presenza (perpetua) di ospiti no vax (Di venerdì 3 dicembre 2021) Io sì, io no, io boh. Non parliamo propriamente di vaccini, ma di quello che nelle ultime ore sta emergendo all’interno di La7. Il tema è quello – già finito nel mirino delle critiche social, da mesi – degli ospiti no vax presenti nelle varie trasmissioni dell’emittente televisiva di Urbano Cairo. Perché ogni giorno, sempre più di frequente, nei vari studi dei vari programmi ci si ritrova davanti a personaggi che hanno ottenuto una visibilità mediatica senza precedenti. E lì, proprio all’interno di quello schermo davanti a cui siedono milioni di telespettatori, si sentono pronunciare frasi e pensieri che superano il livello del mero complottismo, sfociando in bufale propinate al pubblico. LEGGI ANCHE > E così La7 fa il giro completo, ospitando anche ByoBlu a In Onda E le polemiche non sono mancate, non mancano e non mancheranno. Soprattutto dopo il post pubblicato ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Io sì, io no, io boh. Non parliamo propriamente di vaccini, ma di quello che nelle ultime ore sta emergendo all’interno di La7. Il tema è quello – già finito nel mirino delle critiche social, da mesi – deglino vax presenti nelle varie trasmissioni dell’emittente televisiva di Urbano Cairo. Perché ogni giorno, sempre più di frequente, nei vari studi dei vari programmi ci si ritrova davanti a personaggi che hanno ottenuto una visibilità mediatica senza precedenti. E lì, proprio all’interno di quello schermo davanti a cui siedono milioni di telespettatori, si sentono pronunciare frasi e pensieri che superano il livello del mero complottismo, sfociando in bufale propinate al pubblico. LEGGI ANCHE > E così La7 fa il giro completo, ospitando anche ByoBlu a In Onda E le polemiche non sono mancate, non mancano e non mancheranno. Soprattutto dopo il post pubblicato ...

