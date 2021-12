Amici, Fedez lascia tutti a bocca aperta: “Andrò ad Amici a cantare e a ballare …” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più seguite sui social dove possono contare milioni di followers. Proprio il noto rapper nelle scorse ore si è lasciato andare rivelando una particolare indiscrezione su uno dei programmi più seguiti della televisione ovvero Amici di Maria De Filippi. Poco dopo però è tornato a parlare di quanto detto in precedenza affermando di aver commesso forse uno sbaglio. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Fedez annuncia il suo arrivo in televisione Fedez è un giovane artista molto attivo sui social dove ogni giorno intrattiene milioni di persone. Il noto rapper è solito condividere su Instagram diverse Stories nelle quali racconta ai suoi follower la sua giornata. E nello specifico i momenti di tenerezza e di divertimento con i figli ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 3 dicembre 2021)e Chiara Ferragni sono una delle coppie più seguite sui social dove possono contare milioni di followers. Proprio il noto rapper nelle scorse ore si èto andare rivelando una particolare indiscrezione su uno dei programmi più seguiti della televisione ovverodi Maria De Filippi. Poco dopo però è tornato a parlare di quanto detto in precedenza affermando di aver commesso forse uno sbaglio. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?annuncia il suo arrivo in televisioneè un giovane artista molto attivo sui social dove ogni giorno intrattiene milioni di persone. Il noto rapper è solito condividere su Instagram diverse Stories nelle quali racconta ai suoi follower la sua giornata. E nello specifico i momenti di tenerezza e di divertimento con i figli ...

Advertising

dailynews_24 : Fedez, ospite ad Amici: lo scivolone nelle storie su Instagram - tempoweb : #Fedez pronto a sbarcare ad #Amici ed è subito gaffe per colpa dello spoiler #ferragnez #chiaraferragni #amici21… - fanella_luigi : Fedez, l'ultimo clamoroso colpo di Maria De Filippi: terremoto ad Amici, come 'ribalta' il programma ==Ma chi è sto… - tutto_travaglio : #Fedez, l'ultimo clamoroso colpo di Maria De Filippi: terremoto ad Amici, come 'ribalta' il programma -… - RosannaAmbruosi : RT @Francisella13: Fedez andrà ad amici a cantare Sapore e ha proposto che i professionisti facciano la coreografia con lui e gliela insegn… -