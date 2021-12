“Alex deve farlo…”. GF Vip, confessionale di fuoco di Soleil Sorge. Delia Duran trema (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non solo amicizia, ma ormai è amore al GF Vip 6 tra Alex Belli e Soleil Sorge. Nei giorni scorsi ha fatto scalpore la dichiarazione fatta dall’attore all’influencer: “Nessuno dei due pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male. Vorrei anche fuggire da te, ma non ci riesco”. “Mentre guardavo i tuoi occhi ho avuto una scossa. Se metti in dubbio i miei sentimenti mi fa male. Fidati che sono onesto con te, pensavo di poterti gestire ma non ce la faccio. Ho nascosto tutto per questo periodo, non sapevo che mi sarebbe sfuggito di mano”, ha detto ancora il marito di Delia Duran all’amica. GF Vip 6, il confessione di Soleil Sorge su Alex Belli La scorsa notte la confessione ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non solo amicizia, ma ormai è amore al GF Vip 6 traBelli e. Nei giorni scorsi ha fatto scalpore la dichiarazione fatta dall’attore all’influencer: “Nessuno dei due pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male. Vorrei anche fuggire da te, ma non ci riesco”. “Mentre guardavo i tuoi occhi ho avuto una scossa. Se metti in dubbio i miei sentimenti mi fa male. Fidati che sono onesto con te, pensavo di poterti gestire ma non ce la faccio. Ho nascosto tutto per questo periodo, non sapevo che mi sarebbe sfuggito di mano”, ha detto ancora il marito diall’amica. GF Vip 6, il confessione disuBelli La scorsa notte la confessione ...

Advertising

Elisa60388018 : RT @antonellaD_E: Praticamente Soleil ha detto a Katia che la situazione è complicata, ma il problema è di Alex, lei non deve rendere conto… - Sofiapecuni01 : RT @michicima: Praticamente Soleil ha detto che la situazione è ingarbugliata ma è un problema solo di Alex lei non deve rendere conto a ne… - antonellaD_E : @queenrealbrown Praticamente Soleil ha detto che la situazione è complicata, ma il problema è di Alex, lei non deve… - InsanityAngel1 : @sggsttlanotte Il discorso di sole fila...effettivamente il problema è di alex...lei farà quello che si sentirà di… - antonellaD_E : Praticamente Soleil ha detto a Katia che la situazione è complicata, ma il problema è di Alex, lei non deve rendere… -