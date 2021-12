Al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese la mostra CARTA COREANA – HANJI (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dall’11 dicembre 50 artisti si misurano con la CARTA HANJI realizzata all’Accademia di Belle Arti di Roma, unico luogo in Europa dove viene prodotta Roma, 11 dicembre 2021 – Opere d’arte contemporanea, pittura e disegno ma anche sculture, fotografia e installazioni multimediali: 50 artisti si sono misurati con la CARTA COREANA HANJI, detta anche “CARTA dei mille anni” per la sua grande resistenza e tenuta, in CARTA COREANA, il progetto espositivo realizzato dall’Accademia di Belle Arti in collaborazione con l’Istituto Culturale Coreano, esposto al Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese dall’11 dicembre 2021 al 27 febbraio 2022. L’iniziativa è promossa da ... Leggi su newsagent (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dall’11 dicembre 50 artisti si misurano con larealizzata all’Accademia di Belle Arti di Roma, unico luogo in Europa dove viene prodotta Roma, 11 dicembre 2021 – Opere d’arte contemporanea, pittura e disegno ma anche sculture, fotografia e installazioni multimediali: 50 artisti si sono misurati con la, detta anche “dei mille anni” per la sua grande resistenza e tenuta, in, il progetto espositivo realizzato dall’Accademia di Belle Arti in collaborazione con l’Istituto Culturale Coreano, esposto al– Aranciera didall’11 dicembre 2021 al 27 febbraio 2022. L’iniziativa è promossa da ...

