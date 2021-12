Aesthetica – esercizio n° 2 | una performance di danza al Piccolo Bellini di Napoli

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 3 dicembre 2021) La Compagnia Körper presentan° 2 aldi, unain prima nazionale di Gennaro Cimmino. In scena venerdì 3 e sabato 4 dicembre alle 20.30, e domenica alle 18.30. Dopo il grande successo din° 1e a 7 anni dal primo spettacolo che riscontrò lusinghieri apprezzamenti di pubblico e di critica, tanto da portarlo in tournée in tutta Italia e in altre città, come Dusseldorf , Città Del Messico e New York, Cimmino ritorna al. Nel 2016 il coreografo e performer ha ricevuto il premiocome miglior regista (Best Director) del “Fresh Fruit Festival”. Interpreti delle coreografie, co-firmate come anche nel primo ...