"Un dente in meno per correre più veloce": dopo Tokyo, la decisione estrema di Marcell Jacobs (Di giovedì 2 dicembre 2021) Per Marcell Jacobs tantissimi impegni alle porte: la partenza a fine dicembre per il ritiro di Tenerife (con la babysitter trovata grazie all'appello su Instagram), la stagione indoor da inizio febbraio, gli Assoluti di Ancona come prima uscita da campione olimpico in Italia, i Mondiali in sala di Belgrado a marzo, quelli all'aperto di Eugene a luglio, l'Europeo di Monaco. Insomma, c'è da concentrarsi e continuare a stupire, dopo gli ori alle Olimpiadi di Tokyo. Medaglie che hanno scatenato diverse critiche, soprattutto da parte dell'Inghilterra: “In realtà la stampa estera mi elogia — ha detto lo sportivo ad Atletica TV — è sempre lo stesso giornale ad attaccare: non mi tocca, stanno rosicando, di quello che pensano mi importa poco”. Tornasse indietro, rifarebbe tutto quello che (non) ha fatto: “Avrei voluto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Pertantissimi impegni alle porte: la partenza a fine dicembre per il ritiro di Tenerife (con la babysitter trovata grazie all'appello su Instagram), la stagione indoor da inizio febbraio, gli Assoluti di Ancona come prima uscita da campione olimpico in Italia, i Mondiali in sala di Belgrado a marzo, quelli all'aperto di Eugene a luglio, l'Europeo di Monaco. Insomma, c'è da concentrarsi e continuare a stupire,gli ori alle Olimpiadi di. Medaglie che hanno scatenato diverse critiche, soprattutto da parte dell'Inghilterra: “In realtà la stampa estera mi elogia — ha detto lo sportivo ad Atletica TV — è sempre lo stesso giornale ad attaccare: non mi tocca, stanno rosicando, di quello che pensano mi importa poco”. Tornasse indietro, rifarebbe tutto quello che (non) ha fatto: “Avrei voluto ...

