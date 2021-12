Shawn Mendes pubblica It’ll Be Okay, un singolo dedicato alla sua ex Camila Cabello: la canzone parla del loro addio (Di giovedì 2 dicembre 2021) A tre mesi da Summer of Love di quell’amore è rimasto ben poco e Shawn Mendes l’ha raccontato nel suo nuovo singolo It’ll Be Okay. Il pezzo arriva a meno i due settimane dalla fine della storia tra il cantante canadese e la sua ex Camila Cabello (le coincidenze). In questo singolo Shawn Mendes canta di un amore ormai finito: “Ce la faremo? Questo farà male? Cosa succederà? Il futuro che abbiamo sognato sta svanendo nel nero e non c’è niente di più doloroso“. La ballad è anche caruccia, ma nulla di più e credo farà la fine del precedente singolo, che ci siamo ascoltati in 4 gatti. Lontani i tempi in cui Mendes sfornava soltanto hit ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 dicembre 2021) A tre mesi da Summer of Love di quell’amore è rimasto ben poco el’ha raccontato nel suo nuovoBe. Il pezzo arriva a meno i due settimane dfine della storia tra il cantante canadese e la sua ex(le coincidenze). In questocanta di un amore ormai finito: “Ce la faremo? Questo farà male? Cosa succederà? Il futuro che abbiamo sognato sta svanendo nel nero e non c’è niente di più doso“. La bd è anche caruccia, ma nulla di più e credo farà la fine del precedente, che ci siamo ascoltati in 4 gatti. Lontani i tempi in cuisfornava soltanto hit ...

