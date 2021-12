Rust | Alec Baldwin afferma di non aver premuto il grilletto prima dell' incidente

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo l'mortale accaduto sul set diparla per lavoltando di nonmaiilsi è trovato coinvolto in unmortale sul set di, il suo ultimo film, in cui ha perso la vita la direttricea fotografia e, per lavolta, ha rilasciato un'intervista dicendo di nonmaiildi quella fatale pistola. In un'intervista esclusiva con Abc News,ha parlato per lavolta pubblicamente ...

A un mese e mezzo dalla tragedia avvenuta sul set del film '' , quando la pistola di scena in dotazione adBaldwin ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins , l'attore è apparso per la prima volta in televisione. Il 63enne ha sostenuto ...: un membro della crew fa causa adBaldwin per la sparatoria sul set La star si è poi commossa parlando di Halyna Hutchins , la professionista che ha perso la vita sul set, una tragedia che ...Prima intervista post incidente per Alec Baldwin: dopo aver sparato sul set di "Rust", l'attore sostiene di non aver premuto il grilletto ...A un mese e mezzo dalla tragedia avvenuta sul set del film ‘Rust’, quando la pistola di scena in dotazione ad Alec Baldwin ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, l’attore è apparso ...