Pomezia Niente riscaldamenti e aule gelate | studenti in protesta al liceo Pascal | ‘Non vogliamo starcene al freddo’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Hanno organizzato unaestemporanea, nata con il passaparola ieri sera e sostenuta da molti genitori, che stavolta appoggiano le motivazioni addotte dai ragazzi. Un nutrito gruppo didelBlaisediquesta mattina ha scioperato e, invece di entrare al suono della campanella, è rimasto fuori dai cancelli.I ragazzi, “armati” di striscioni, hanno iniziato la lorocontro le condizioni in cui sono costretti a stare a scuola:ghiacciate in cui per non morire di freddo bisogna rimanere con cappotti, sciarpe e cappelli. “Alcuni ragazzi del primo anno – dichiarano gli– sono stati spostati in una stanza ...