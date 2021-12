Petrolio: Wti in rialzo a 66,50 dollari (+1,42%) (Di giovedì 2 dicembre 2021) Quotazioni del Petrolio in rialzo in avvio di giornata. Il Wti è in rialzo dell'1,42% a 66,50 dollari, sale anche Brent a 69,90 dollari (+1,50%). . 2 dicembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 dicembre 2021) Quotazioni delinin avvio di giornata. Il Wti è indell'1,42% a 66,50, sale anche Brent a 69,90(+1,50%). . 2 dicembre 2021

fisco24_info : Petrolio: Wti in rialzo a 66,50 dollari (+1,42%): Sale anche Brent a 69,90 dollari (+1,50%) - TradingRoomRoma : Statistiche petrolio. Dal 2002 una discesa mensile di circa -20% (o più in giù) ha determinato su 7 casi un solo ca… - FXEmpireIT : Previsioni Petrolio WTI: si Avvicina l’OPEC ed intanto la Commodity si Riprende dopo lo Shock… - DividendProfit : Wall Street in rialzo, sfida accelerazione tapering Fed. Sprint petrolio, WTI e Brent in rally +3% - serenel14278447 : Petrolio: in recupero, Wti sfiora 68 dollari al barile -

Per il petrolio prezzi in rally in attesa del vertice Opec+ ... con il Brent giù del 16% e il Wti del 21%. L'Opec+, riferisce Reuters, prevede un surplus di petrolio di 2 milioni di barili al giorno (bpd) a gennaio, di 3,4 milioni di barili a febbraio e di 3,8 ...

Petrolio: in recupero, Wti sfiora 68 dollari al barile - Ultima Ora Agenzia ANSA Petrolio guadagna terreno in vista dell'Opec+, le tre opzioni sul tavolo Movimenti positivi per il petrolio nel giorno della riunione dell'Opec+. Nel dettaglio, il Wti sale dell'1,4% in area 66,5 dollari al barile mentre il Brent avanza dell'1,47% a un passo dai 70 dollari ...

... con il Brent giù del 16% e ildel 21%. L'Opec+, riferisce Reuters, prevede un surplus didi 2 milioni di barili al giorno (bpd) a gennaio, di 3,4 milioni di barili a febbraio e di 3,8 ...