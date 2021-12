Lungomare allagato | tratto impraticabile Attraversamenti sott’acqua VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – A 24 ore dalla inaugurazione della XVI edizione di Luci d’Artista, ilsi presenta in condizioni indecenti. Complice l’abbondante acquazzone, undi almeno 100 metri del viale lato-mare risulta completamente, rendendo impossibile l’attraversamento in assenza di… gambali. Siamo nella parte che sfocia su piazzetta del Marinaio e quindi su piazza della Concordia. Considerato che la Protezione Civile ha allungato l’allerta meteorologica di colore arancione fino alla mezzanotte di venerdì, l’assenza della grande ruota panoramica appare un aspetto non negativo. Quella parte di città sarebbe stata molto frequentata. Non va meglio, in zona, con gli adiacentipedonali di viae Corso Garibaldi. Quasi tutti sono immersi in ...