La misteriosa morte di Andreas Noack

In tanti ci avete segnalato un post Telegram decisamente lungo che racconta della morte di uno YouTuber tedesco: Dr. Andreas Noak, è morto improvvisamente il 26.11.21 dopo aver messo online le sue scoperte sull'idrossido di grafene." L'uomo aveva scoperto la verità su un ingrediente nei vaccini e spiegato perché gli atleti competitivi muoiono dopo le vaccinazioni. Su scala nanometrica, piccoli pezzi di metallo taglienti tagliano il corpo dall'interno e questa roba rimane nel corpo per sempre perché non è biodegradabile. Doveva morire per la verità. Cinque giorni dopo la pubblicazione del video, il medico è stato aggredito e ucciso, ci racconta sua moglie (sabato 27 novembre 2021) . Il chimico assassinato Andreas Noack ha detto (è un sunto le parole complete nel video in spagnolo, inglese e tedesco): L'idrossido di ...

